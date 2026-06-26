Acreditan carrera de Ingeniería en sistemas de información en sede Región Brunca de la UNA

El 19 de agosto de este 2026, será la ceremonia oficial de entrega de reconocimiento de acreditación a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Nacional, sede Región Brunca.

Esta carrera agrupa los títulos de Bachillerato en Ingeniería en Computación, Ingeniería en Sistemas de Información, Diplomado en Desarrollo de Software y Diplomado en Programación de Aplicaciones Informática.

Esta obtuvo el pasado 9 de junio la acreditación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en tres sedes de la Universidad Nacional (UNA): la Sede Regional Brunca en sus campus de Pérez Zeledón y Coto, la Sección Regional Central Occidente, Campus Alajuela y el campus Presbítero Benjamín Núñez en Heredia. El reconocimiento tiene una vigencia de cuatro años.

La Sede Regional Brunca, la carrera obtuvo su acreditación por primera vez y se convierte en la primera carrera de una sede regional de la UNA en lograr este reconocimiento.

La oferta inició este año en la sede y ya cuenta con 509 estudiantes: 278 en el Campus de Pérez Zeledón y 231 en el Campus de Coto.

Este resultado convierte a la carrera en la primera en cumplir la directriz emitida el 29 de mayo por la Vicerrectoría de Docencia, que obliga a que todo proceso de acreditación o reacreditación se desarrolle de forma simultánea e integral en todas las sedes y secciones regionales donde se imparte una misma carrera, bajo el principio de garantizar un único estándar de calidad académica sin importar el campus.

Según explicó Josué Naranjo Cordero, vicedecano de la Sede Regional Brunca, el logro coincide con casi tres décadas de trayectoria de la carrera en la región y representa la primera acreditación obtenida por una carrera impartida en una sede regional de la UNA.

“Este reconocimiento es el resultado del trabajo realizado durante muchos años por estudiantes, personal académico, personal administrativo, personas graduadas, empleadores y autoridades universitarias”, afirmó.

Agregó que la acreditación brinda a estudiantes, familias y empleadores una garantía adicional sobre la calidad del proceso formativo y constituye un reconocimiento al aporte de la UNA al desarrollo de la Región Brunca mediante la formación de profesionales en tecnologías de información y comunicación.

“Este logro representa un hito histórico que marca un antes y un después”, mencionó Naranjo, quién añadió que el resultado genera un compromiso institucional de mantener y mejorar la calidad académica, además de abrir el camino para que otras carreras de la sede avancen hacia procesos de acreditación.