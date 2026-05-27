Un puente en Las Delicias y un nuevo tanque de agua potable San Juan fueron entregados por parte del PAFT de Cabagra

Dos obras en beneficio de las comunidades fueron entregadas. Se trata de un puente en el sector de Las Delicias y un tanque de agua en San Juan, esto en el territorio indígena de Cabagra en el cantón de Buenos Aires.

Esto se logra por medio de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Cabagra (ADICABAGRA), en conjunto con las Comisiones de Implementación, en la ejecución estratégica del Plan de Acción Forestal Territorial (PAFT) y representan un hito en la distribución de los beneficios derivados de los fondos Contratos de Reducción de Emisiones Forestales CREF en el país.

En la comunidad de Las Delicias de Cabagra, se inauguró formalmente el puente sobre la quebrada Yö̀lkuö Diköl, ubicado en el acceso principal de la localidad. Esta estructura pondrá fin a los históricos problemas de conectividad de la zona, impulsando el bienestar colectivo.

De esta manera, se garantiza que los estudiantes de primaria y secundaria asistan a sus centros de estudio de forma segura, sin importar las condiciones climáticas.

A eso se suma, que facilita el traslado y comercialización de mercancías de los productores locales, dinamizando la economía territorial.

Por otra parte, en la comunidad de San Juan se realizó la entrega de un nuevo tanque para el acueducto local.

Esta obra destaca por haber sido construida y dirigida en su totalidad por obreros y mano de obra local, fortaleciendo las capacidades técnicas de la propia comunidad.

Esta infraestructura garantizará el acceso continuo a agua potable para más de 150 familias, asegurando la reserva del líquido vital con una proyección de sostenibilidad para los próximos 50 años.

La materialización de estos proyectos demuestra la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados a través del PAFT, los cuales buscan retribuir de manera equitativa y tangible a las comunidades que resguardan los recursos naturales, consolidando un modelo de autogestión y desarrollo comunitario a largo plazo.