Dos pistas de aterrizaje clandestinas fueron destruidas en la Zona Sur

De las nueve pistas clandestinas que destruyó en Ministerio de Seguridad Pública durante los últimos meses dos se encontraban en la Región Brunca

Una en Rollito Rincón en Osa y otra en Puerto Jiménez de Golfito.

Estos trabajos se hacen amparados en una Ley para inutilizar pistas de aterrizaje no autorizados que comenzó a regir a partir del 31 de enero del 2021 y busca inutilizar los campos de aterrizaje no autorizados, la misma tiene como objetivo desarrollar el marco jurídico para autorizar al Estado a inhabilitar, demoler y destruir las pistas de aterrizaje aéreo no autorizadas por razones de seguridad nacional.

Los detalles en nuestra nota en video.

.