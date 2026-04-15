Aclaran sobre el quitar la imagen del Cristo Redentor a un costado de la Catedral

Tras coordinaciones entre la Curia Diocesana de la Diócesis de San Isidro y la Municipalidad de Pérez Zeledón, se quitó la imagen del Cristo Redentor que se ubicada al costado sur de la Catedral de San Isidro de El General.

Los trabajos que llevaron a cabo durante el martes, ya que la intención era comenzar este miércoles con labores para el asfaltado de esa área.

Se aclaró que el terreno es la Iglesia Católica, pero la imagen es de la Municipalidad.

La imagen de Cristo Redentor fue adquirida en diciembre del 2018.

La decisión de ubicarla en ese punto surgió de la Comisión del Cristo que existe con representación municipal, de la Iglesia Católica y la comunidad de San Rafael Norte.

Recordemos que en junio de 2015, un rayó impactó la imagen de 11 metros que existía en la piedra que da la bienvenida y despedida al cantón, por lo que tomaron la decisión de hacer una replica y ubicarla en el centro de la ciudad.

Asimismo, se indicó que tendrán que mover una esfera que se ubica en el lugar.

Sobre la espera, se coordina con el Museo Nacional, para lo que corresponde.