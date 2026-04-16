5 y 10 K, una caminata y una infantil, así será la segunda edición de la Carrera San Isidro Labrador

El 10 de mayo se llevará a cabo la segunda edición de la Carrera San Isidro Labrador en Pérez Zeledón.

Se tendrán dos recorridos de 5 y 10 kilómetros. Ambas distancias inician desde las 6:30 a.m., en un recorrido en la ciudad de San Isidro de El General.

Para este año además, se tendrá una caminata, que por primera vez que se realizará.

Igualmente, se organiza la segunda edición de la Carrera Infantil, dirigida para los niños y niñas menores de 12 años. En este caso, será a las ocho de la mañana.

El costo de inscripción, en el caso de la infantil es de dos mil colones igual que la caminata, quienes participen en 5 K son 12 mil colones y los 10 K, 15 mil colones.

Para mayor información, pueden comunicarse con Valeska Mendoza al 8739-6362.