El 16 de setiembre comenzaron los movimientos de tierra para el futuro Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón

Primeras labores. El alcalde, Emanuel Ceciliano, dio a conocer que ya comenzaron los movimientos de tierra en la propiedad donde estará el Centro Cívico por la Paz en San Francisco de Asís en Daniel Flores de Pérez Zeledón.

Detalló que los trabajos comenzaron el pasado 16 de setiembre. La información fue dada a conocer en su informe en la sesión del Concejo Municipal de este martes 23 de setiembre.

A finales del año 2024, el Ministerio de Justicia y el gobierno local, firmaron la Carta de Entendimiento que permitirá consolidar la inversión de este proyecto que beneficiará a todos los jóvenes del cantón, creando espacios para el arte, el deporte y la sana recreación.

Un centro cívico es un lugar creado por y para la comunidad especialmente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 0 y 18 años, donde se lleven a cabo una serie de actividades.

Los Centros Cívicos por la Paz (CCPs) son una estrategia interinstitucional de intervención local para la prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social”.