Solicitarán criterio legal para conocer si se puede ajustar o no el cobro a las empresas autobuseras para el uso de la terminal

Esta moción fue aprobada con nueve votos, es decir, de manera unánime.

Lo que se solicita es que la administración por medio de la oficina correspondiente, brinde el criterio legal y financiero con el fin de ajustar el cobro a las empresas autobuseras para el uso de la terminal de buses.

Esto surge luego de las situaciones que se han generado tras la salida de dos empresas de la terminal de buses, una que tiene una deuda con la Municipalidad y la otra, que indica que no tiene recursos para cancelar el uso de los andenes.

Tras esto, el CTP les reubicó las paradas en diferentes puntos en San Isidro de El General.

Por lo afirman que, pensando en los usuarios, se toma esta decisión.

Asimismo, esperan respuesta de la Aresep, con el fin de conocer si los costos de estos pagos en la terminal, están incluidos en las tarifas.

Los regidores, han manifestado constantemente su preocupación por este tema.

Finalmente, la presidenta municipal, dijo que este tema se debe analizar por el tema si se cobra o no a las empresas.

Este asunto de los buses, sigue siendo tema en el Concejo Municipal.