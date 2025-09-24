UNA abrirá carrera itinerante de administración en el cantón de Coto Brus

Una buena noticia para Coto Brus. La Universidad Nacional, sede Región Brunca, brindará para el año 2026, una carrera itinerante de administración para los vecinos de ese cantón.

Va dirigida a la población vulnerable, por lo que no es cualquier persona que pueda ser parte.

Para ello, se encuentran en gestiones, para que profesores se trasladen hasta la zona y brinden las lecciones. En ese sentido, se hará un convenio con un colegio.

Se espera el ingreso de unas 25 personas y el proceso de admisión es diferente, pues va dirigido a población en condición vulnerable.

Se espera que pronto se lleve a cabo el proceso de selección.

Este es un nuevo esfuerzo que tiene la Universidad.

Se espera dar mayores detalles en los próximos días sobre el proceso que se hará, para que las personas quienes cumplan con los requisitos, puedan formar parte.