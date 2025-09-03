El 19 de setiembre será la etapa regional de la Feria Científica

El viernes 19 de setiembre de siete de la mañana a dos de la tarde, se llevará a cabo la Feria Científica Regional de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón. La actividad será en las instalaciones de la UISIL en barrio Morazán.

Esta Feria es coordinada por la Asesoría de Ciencias.

Demostraciones, investigación científica y quehaceres científicos, es parte de lo que observamos.

A esta Feria Regional, llegan los estudiantes que clasificaron de los 10 circuitos educativos.

De esta actividad, clasifican 8 proyectos para la etapa nacional.

El propósito de la feria científica del Ministerio de Educación Pública (MEP) es acercar a los estudiantes a la Ciencia y la Tecnología desde temprana edad, motivando su vocación en áreas STEAM, además de fomentar la indagación y la resolución de problemas mediante la investigación y experimentación, para así desarrollar competencias científicas y tecnológicas en los jóvenes.