Evite caer en un secuestro virtual en Pérez Zeledón, delincuentes se enfocan principalmente en comercio

Así fue como describió Leonardo, lo que vivieron en la empresa que trabaja, pues estuvieron a punto de ser estafados por medio de la modalidad conocida como secuestro virtual.

Detalló que fueron contactados por un supuesto cliente, para dar un servicio en Pacuarito, para el control de plagas. Pero al final todo fue una estafa.

Llamaron a la familia del compañero a solicitarle cinco millones de colones y luego a ellos les pidieron dos millones de colones.

De manera inmediata acudieron al OIJ.

El Organismo de Investigación Judicial previene sobre una nueva modalidad de estafa que se denomina el secuestro virtual, según las autoridades ya se tramitaron denuncias por situaciones de este tipo en Pérez Zeledón.