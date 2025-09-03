Harán taller y vuelo de papalotes este sábado en el Festival de Ballenas y Delfines

Este sábado seis de setiembre, como parte de la agenda de actividades del Festival de Ballenas y Delfines, se tendrá un taller de papalotes, vuelo y exhibición en Playa Uvita.

Será desde las siete y hasta las nueve de la mañana.

Es coordinada con el grupo CODEPAZ y Papalotes Sinaí desde Pérez Zeledón.

La actividad es gratuita y habrá premios para niños y niñas participantes.

Se incluyen materiales para decorar los papalotes, pero si quieren darle un toque personalizado, pueden llevar sus propios adornos.

Para quienes ya cuenten con papalotes llamativos, también serán bienvenidos a exponerlos y volarlos cerca de la Cola de la Ballena.

Esta no es la primera vez, que este taller se lleva a cabo como parte del Festival, ya en otras ocasiones, han participado y la cantidad de personas, es alta.

Así que, si le gustan los papalotes, esta es una excelente opción.