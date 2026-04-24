INCOP aclara avances del embarcadero vecinal en Pavones y llama a informarse con responsabilidad

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) brinda información actualizada sobre el avance del proyecto de construcción del embarcadero vecinal en Pavones, con el propósito de aclarar dudas y contrarrestar la desinformación que ha circulado.

Un proyecto de impacto histórico y técnico

El diseño y construcción de este embarcadero en Pavones, Golfito, responde a una necesidad histórica de la comunidad y del sector pesquero, buscando fortalecer sus condiciones de trabajo, acceso y seguridad. Esta obra se ejecuta mediante el fideicomiso INCOP–ICT–BNCR, con una inversión superior a los mil millones de colones.

La infraestructura definitiva contempla:

Un espigón de aproximación.

Una pasarela de acceso.

Un muelle fijo con rampa perimetral.

Una obra edilicia tipo marquesina.

Este proyecto beneficiará tanto a la comunidad local como al desarrollo turístico de la zona.

Para evitar confusiones, el INCOP enfatiza la diferencia entre los trabajos actuales y la obra final:

Componente marítimo (principal): Consiste en la instalación de pilotes en el mar que darán soporte a la estructura final. Este es el «corazón» del proyecto y se realiza con equipo especializado.

+2Componente terrestre (complementario): Se ejecutan obras provisionales de aproximación (acceso de 60 metros con material granular y bloques) para permitir el ingreso de maquinaria pesada.

Carácter temporal: Es fundamental comprender que las obras visibles actualmente en tierra y mar son intervenciones temporales. Al igual que los andamios en un edificio, estas estructuras no forman parte del diseño final y serán retiradas en su totalidad al concluir el proyecto.

+2 Viabilidad y supervisión: El proyecto cuenta con viabilidad ambiental y supervisión técnica especializada, asegurando el cumplimiento de la normativa y criterios de sostenibilidad.

“En el INCOP tenemos el compromiso de informar con transparencia. Queremos ser claros: estas obras provisionales no forman parte del diseño final y serán retiradas. Nuestro objetivo es desarrollar infraestructura que beneficie a la comunidad con responsabilidad”, detalló el presidente ejecutivo, Wagner Alberto Quesada Céspedes.

El INCOP reitera su compromiso con el desarrollo responsable de las comunidades costeras y la transparencia informativa.