En el segundo semestre del 2026 arranca la carrera itinerante de Administración en el cantón de Coto Brus

Ya con los estudiantes seleccionados, la Universidad Nacional, sede Región Brunca, arrancará en el segundo semestre de este 2026, de la carrera itinerante de Administración de Coto, que se impartirá en el cantón de Coto Brus.

Las lecciones se brindarán en las instalaciones del Jardín Botánico Wilson.

Se admitieron 37 personas y se trabaja en la búsqueda de los profesores.

Esta es una oportunidad para personas vecinas de los cantones de Buenos Aires, Coto Brus, Corredores y Golfito, quienes cumplieron con los requisitos, entre ellos, ser una persona indígena o bien estar en una condición socioeconómica vulnerable aprobada por el SINERUBE, es decir, por el IMAS.

Esta carrera durará cuatro años, el mismo tiempo que en las diferentes sedes.