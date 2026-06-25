Generaleño es nombrado Director General del SINEM

El Ministerio de Cultura y Juventud Costa Rica, a través del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), dio a conocer que Óscar Valverde Barahona, es el nuevo Director General de la institución.

Óscar, es oriundo de Pérez Zeledón, educador musical, saxofonista y gestor cultural, es Bachiller en Música con concentración en Saxofón y Licenciado en Ciencias de la Educación. Ha participado como intérprete en agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica y la Big Band de Costa Rica.

Inicia esta nueva etapa con la voluntad de escuchar, aprender y construir junto al equipo el futuro del SINEM.