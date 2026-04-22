En el segundo semestre del año se espera climatizar el salón de mujeres del Hospital Escalante Pradilla

Pensando en los pacientes quienes son internados en diferentes áreas del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, es que a partir de este 2026, se llevará a cabo el proyecto de climatización en diferentes salones.

El primero en intervenir, será Medicina de Mujeres, el cual se espera ejecutar en el segundo semestre de este año y tendrá una inversión alrededor de 100 millones de colones.

Muchos pacientes internados, tienen en ocasiones, soportar las altas temperaturas y por ello, que pensando en una mejor comodidad, es que se trabaja en esta iniciativa.

Por lo que se espera empezar trabajar en estas mejoras en las diferentes áreas del hospital, para beneficio de los pacientes como también del personal, debido a las altas temperaturas que muchas veces se reportan.

Serán seis los salones a intervenir, la intención es que sea uno por año. Se inicia con Medicina de Mujeres, posteriormente, Medicina de Varones, posteriormente, los dos salones de cirugía, luego ginecobstetricia y por último, Pediatría.