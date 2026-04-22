En Fudebiol tendrán un jardín de plantas nativas

Un proyecto más. En la Fundación Centro Biológico Las Quebradas, FUDEBIOL, buscan trabajar cada vez más en la protección de la naturaleza y como parte de estas acciones, ahora se tiene en mente un jardín de plantas nativas.

En este momento, ya cuentan con un jardín de plantas medicinales, que se ha vuelto un lugar llamativo y de aprendizaje.

Por lo que quieren lo mismo con un jardín de plantas nativas, con el fin de protegerlas y que las personas quienes llegan a este lugar.

La intención es traer plantas del bosque, para que la población las conozca.

En Fudebiol, se cuenta con mucha biodiversidad.

Fudebiol cuenta ya con 76 hectáreas.

La Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas (FUDEBIOL) nació el 13 de mayo de 1989, impulsada por la preocupación de un grupo de vecinos de la comunidad de Quebradas de Pérez Zeledón ante la pérdida acelerada de los bosques y el deterioro de las fuentes de agua que abastecen a la ciudad de San Isidro de El General.