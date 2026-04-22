Liceo Concepción de Daniel Flores estrena gimnasio amplio y moderno

Tras años de luchas, al fin en el Liceo Concepción de Daniel Flores en Pérez Zeledón, se cuenta con un moderno y amplio gimnasio.

La obra se concluyó en diciembre de 2025, tuvo una inversión de 290 millones de colones y fueron mil metros cuadrados de construcción.

Ahora se trabaja en la construcción de camerinos y servicios sanitarios.

Este proyecto viene a beneficiar en mucho a la institución, para que se puedan llevar a cabo diferentes actividades.

Además, se trabaja en la construcción de una rampa techada, proyecto que ya se encuentra en la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, que conecte el colegio con el gimnasio.

En mayo del 2017, se llevó a cabo la inauguración de la nueva infraestructura de este colegio, donde se invirtieron 736 millones de colones, siendo una estructura de dos plantas y con 10 aulas.

La institución nació como telesecundaria en el 2002 y en el 2005, se convirtió en un colegio académico.

Actualmente, asisten 208 estudiantes a este centro educativo.