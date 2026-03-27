En San Ramón Sur encontramos la casa de los lirios

Antes de llegar al centro de la comunidad de San Ramón Sur en Pérez Zeledón, se aprecia la casa de los lirios y le denominaron de esta forma, por la gran cantidad de flores que tienen.

Son entre 800 y mil lirios que tienen sembrados el matrimonio de don Juan de Dios Elizondo y doña Mayra Mora.

Para ellos, sembrar lirios es un pasatiempo gratificante.

Ellos tienen muchos años de dedicarse a sembrar, tienen al frente y detrás de la casa.

Aquí cuentan con 8 variedades y en este mes de marzo, la alegría se percibe en este lugar.

Aquí pasan muchas personas a tomar fotografías y videos, para llevarse el recuerdo.

Una belleza es la casa de los lirios.