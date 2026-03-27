ACLAP aprobó la extracción de alrededor de 2 mil palmitos de palma real (6.01)

Como lo indica el director regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico, informó que se aprobaron la extracción de casi dos mil palmitos de palma real, principalmente, en comunidades del cantón de Buenos Aires.

A esto se suman, los permisos de la comercialización de dos mil hojas de palma.

Por lo que, se trabaja en materia de sostenibilidad del recurso.

También, se hace un trabajo sobre las palmas que se pueden o no cortar.

Es importante indicar, que las personas autorizadas deben colocar una calcomanía que se brinda que indica que están con todos los permisos.

El llamado en el ACLAP, es que compren palmito que cuenta con los permisos correspondientes.