Equipos de futbol sala categoría C estudiantil clasificados de Pérez Zeledón se preparan para etapa interregional

El 15 de octubre serán las finales interregionales de los Juegos Estudiantes del Ministerio de Educación Pública en futbol sala categoría C.

Luego de ganar a nivel de la regional del MEP en Pérez Zeledón, los equipos tanto en femenino como en masculino, se preparan para los siguientes compromisos.

En femenino, el Liceo Unesco tendrá que ir a Finca Laurel de Naranjo y la masculina en San Vito de Coto Brus, donde estará presente el CTP AIRA.

Precisamente, el futbol sala, se ha convertido en el deporte con la mayor cantidad de inscripciones de centros educativos, en las diferentes categorías.

Así que tanto el Liceo Unesco como el CTPAIRA de Pedregoso, se preparan para el próximo miércoles 15 de octubre en la final interregional.