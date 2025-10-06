Estudiantes del Liceo El Jardín podrán ir a México al MUN en México tras destacar en simulación de la ONU

De esta manera, se expresaron los estudiantes del Liceo Rural El Jardín en Pérez Zeledón, tras su participación en la conferencia Costa Rica International Model United Nations (CRIMUN 2025), un evento académico que reúne a jóvenes de todo el país para debatir temas de relevancia mundial, promoviendo el pensamiento crítico, la diplomacia y el liderazgo.

La actividad fue del 26 al 28 de setiembre en el Costa Rica Internacional Model United Nations, en el Hotel Radison en San José.

Precisamente, un MUN es una simulación académica en la que estudiantes de secundaria y universidad representan a países miembros de la ONU, debatiendo y negociando sobre temas de la agenda internacional.

Tras su participación, la delegación tuvo u reconocimiento honorifico, por lo que tendrán la posibilidad de ir MUN de México 2026, además de la oportunidad del intercambio con el Instituto Internacional de Miami.

A esto se suma, que Andy Romero, tuvo un reconocimiento por su destacada actuación en mención verbal, representando a la República Popular de China.

Cabe indicar que, aunque inicialmente eran 12 los alumnos, al final, el grupo se redujo.

En la conferencia, hubo una participación de unos 200 estudiantes de colegios públicos y privados del país, además, de representantes de otros países, donde realizaron una simulación de la asamblea de las Naciones Unidas.