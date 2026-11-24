La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón, perteneciente a la Universidad Nacional (UNA), invita a niños, jóvenes y personas interesadas en desarrollar sus habilidades musicales a participar en las pruebas de aptitud correspondientes al proceso de admisión 2027.

La institución busca incorporar nuevos estudiantes a su comunidad educativa, brindándoles la oportunidad de iniciar o continuar su formación musical dentro de un espacio dedicado al aprendizaje y desarrollo del talento artístico.

Las pruebas de aptitud se realizarán los días 30 de noviembre, 2 y 3 de diciembre, fechas en las que los aspirantes podrán participar en el proceso de selección para ingresar el próximo año.

Las personas interesadas deben reservar previamente su espacio y solicitar información sobre los requisitos y detalles del proceso de admisión mediante el WhatsApp de la Escuela de Música Sinfónica.

Esta es una oportunidad para quienes desean dar sus primeros pasos en el mundo de la música y formar parte de un proyecto educativo que promueve el talento artístico en Pérez Zeledón.