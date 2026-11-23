De esta manera, Darianna Parra, vecina de General Viejo en Pérez Zeledón, se convirtió en Miss Universe Beauty 2026, tras participar en el certamen internacional llevado a cabo en Lima Perú, durante el fin de semana.

Parra de 19 años de edad, con una estatura de 1.67 centímetros, logró el título de Miss Universe Beauty Costa Rica 2026, por lo que formó parte de la delegación costarricense que viajó al país sudamericano a esta competencia internacional.

La representante nacional proyectó la belleza, el talento y la esencia costarricense.