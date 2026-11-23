En Chimirol de Rivas, en el cantón de Pérez Zeledón el arte encuentra un espacio para crecer, investigar y conectar culturas. Se trata de Monte Azul, Centro para las Artes, una iniciativa que desde hace aproximadamente 20 años recibe a artistas nacionales e internacionales para desarrollar sus proyectos creativos en un entorno rodeado de naturaleza.

Este proyecto nació con la intención de ofrecer un espacio de trabajo y convivencia para artistas con una trayectoria establecida.

A diferencia de una galería tradicional, el centro no se enfoca principalmente en la exposición de obras, sino en brindar las condiciones necesarias para su producción e investigación artística.

Las disciplinas que encuentran espacio en este centro son variadas, entre ellas: escritura, danza, teatro, pintura, grabado y cerámica.

Actualmente, cuatro artistas participan en esta experiencia: el costarricense Leonardo Rojas, la artista Cristina Ghetti de ascendencia argentina y procedente de España, además de las escritoras Vidya Balanchar, de India y residente en Filipinas, y Su Ji Ling, de Nueva York.

Las residencias artísticas tienen una duración aproximada de entre 15 y 30 días. Durante ese tiempo, los participantes aprovechan el entorno natural, la tranquilidad y el intercambio de conocimientos para desarrollar sus investigaciones y procesos creativos.

Uno de los resultados de esta convivencia fue una iniciativa artística que vinculó a los participantes con vecinos de la comunidad, mediante una actividad alrededor del arte y la importancia de proteger el río, en la que participaron cerca de 15 personas.

Desde Monte Azul destacan que este tipo de encuentros permiten generar conexiones entre artistas de distintas partes del mundo y la comunidad local, promoviendo el intercambio cultural y la conciencia sobre diferentes temas.

La iniciativa recibe artistas durante todo el año y mantiene como filosofía que el arte puede contribuir a transformar el mundo, generando cambios a partir del trabajo y las ideas de cada persona.