Un grupo de 14 personas participa en un proceso de capacitación en enmarcado de obras y objetos, una iniciativa que se desarrolla mediante el trabajo conjunto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

El taller se imparte en el Complejo Cultural en San Isidro de El General y está dirigido a personas mayores de 15 años, quienes reciben formación desde cero, sin necesidad de contar con conocimientos previos en pintura o artes plásticas.

Durante el proceso, los participantes aprenden diferentes técnicas para enmarcar fotografías, lienzos, pósteres y otros objetos, incluyendo piezas tridimensionales y trabajos con materiales reciclados.

La capacitación inició el pasado 19 de septiembre y contempla un total de 120 horas de formación, con jornadas de martes a jueves, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Se tiene previsto que concluya el próximo 9 de diciembre.

Además de adquirir nuevos conocimientos, esta iniciativa busca brindar herramientas que permitan a los participantes desarrollar sus propios emprendimientos o generar oportunidades de ingresos mediante la prestación de servicios de enmarcado.

De esta manera, el Complejo Cultural se convierte en un espacio que promueve tanto la formación artística.