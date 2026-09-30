Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón tendrá mobiliario especial para almacenar instrumentos

Con el fin de contar con mobiliario especial y acorde para guardar instrumentos en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón, es que se llevó a cabo una actividad para recaudar fondos.

Se trató de una lunada, que tuvo lugar el sábado 26 de septiembre, que fue organizada por los mismos estudiantes.

La idea surgió como parte del TCU de la estudiante de arquitectura, Esther Mena, quien diseñó un mobiliario especialmente pensado para la Escuela, que permitirá organizar y almacenar instrumentos, cables, micrófonos y otros equipos que utilizamos en clases, conciertos y giras.

Aunque inicialmente el proyecto contemplaba el diseño, surgió la iniciativa de hacerlo realidad y construir los muebles.

Por lo que, los estudiantes se sumaron mucho entusiasmo para ayudar a recaudar los fondos necesarios para los materiales.

Luego de la actividad, se espera analizar si se tienen los recursos necesarios para concretar el proyecto.