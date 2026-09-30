Rutas geológicas serán clave en propuesta para que el Parque Nacional Chirripó sea Geoparque Mundial por parte de la UNESCO

Un taller de geo emprendimientos turísticos se llevó a cabo este martes 29 de septiembre en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa en San Isidro de El General, tras el apoyo de la Oficina de Gestión Turística de la Municipalidad.

La actividad es parte de las acciones que se concretan para la propuesta de creación del Geoparque mundial del Parque Nacional Chirripó y la postulación ante la UNESCO.

El proyecto es liderado por el Área de Conservación La Amistad Pacífico y cuenta con el apoyo de investigadores de la UNED.

Como parte de las acciones importantes, se encuentra la creación de geo rutas, como parte del desarrollo socioeconómico que se debe dar, las cuales se encuentran en análisis.

Los participantes en el encuentro, consideran como una gran oportunidad trabajar de la mano.

La UNED es parte de este proceso de postulación.

Como parte de la postulación, se tienen que cumplir una serie de acciones.

La propuesta esperan entregarla en un año y medio, aproximadamente.

Esas georutas serán analizadas en la Comisión del Geoparque Aspirante Chirripó.