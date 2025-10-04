Esperan visita de geólogo para que analice situación de deslizamiento en Palmital de Rivas

Esperan análisis. Una semana después del deslizamiento que se generó debido a los fuertes aguaceros en la ruta nacional 323, por el sector de Palmital de Rivas de Pérez Zeledón, los vecinos esperan que un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, haga una valoración del terreno y brinde las recomendaciones necesarias.

La mayor preocupación, es que la lluvia continúa todos los días y es la única ruta por el sector, no existe vía alterna.

Esta es una zona muy productora de café, tomate, hortalizas y otros.

El alcalde, Emanuel Ceciliano, dijo que, aunque es una ruta nacional, como Municipalidad, se encuentran pendiente de la situación.

Los vecinos, esperan que se tengan una solución pronta, antes de que ocurra una emergencia mayor.