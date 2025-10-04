12% de la producción de carne de res se encuentra en la Región Brunca

10444 toneladas de carne se producen en la Región Brunca, lo que representa un 12 por ciento de la producción ganadera, según datos de la Corporación Ganadera.

En esta zona, se tienen 6814 fincas y 182366 animales.

Precisamente, la carne de res continúa ocupando un lugar central en la dieta de los costarricenses, no solo por su valor nutricional, sino también por su profundo arraigo cultural.

Según datos de la Corporación Ganadera (CORFOGA) la carne de res sigue siendo una de las proteínas preferidas por los costarricenses.

En la Zona Sur, hay mucha producción de ganadería de carne.

En CORFOGA, destacan a esta zona, por el apoyo al sector.

Cabe indicar que el 3 de octubre, es el Día Nacional de la carne bovina.