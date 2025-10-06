4148 niños y niñas reciben leche en polvo en 20 de los CEN CINAI que hay en Pérez Zeledón

Cada mes, decenas de pequeños reciben la leche en polvo en los diferentes CEN CINAI que existen.

En el caso de Pérez Zeledón, hay dos centros oficiales, uno de ellos, es el 501, que comprende 20 centros.

Por cada niño, se entregan 4 bolsas por mes.

Los beneficiados, reciben esta leche por su situación económica y la intención, es que los pequeños y pequeñas, cuentan con este alimento en su crecimiento.

En el caso del CEN CINAI San Isidro, son 671 los beneficiarios.

Por ello, cada mes, muchas familias, retiran la leche en polvo para sus hijos.