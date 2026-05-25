Olman Vargas recibe reconocimiento por 50 años de ser abogado y 17 profesionales en derecho por cumplir 25 años ejerciendo

El abogado Olman Vargas, fue reconocido por cumplir 50 años ejerciendo la profesión.

El reconocimiento se dio durante la cena de cierre que tuvo la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en el Hotel del Sur en Pérez Zeledón.

Vargas, fue diputado en el periodo 2002-2006, además muy ligado al deporte, tanto que hace años atrás estuvo presidiendo la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Zeledón.

Precisamente, fue reconocimiento se dio junto a 17 personas más, que en ese caso, cumplieron 25 años de trabajar en derecho.

El gremio ha crecido mucho en el país.

En la sede del Colegio en Pérez Zeledón, se contabilizan unos mil abogados.