Municipal Pérez Zeledón impulsa juventud rumbo al apertura 2026 

El Municipal Pérez Zeledón escogió un grupo de jugadores de las categorías élites, para realizar trabajos de cara a ser tomados en cuenta en el primer equipo para el apertura 2026.
El Municipal Pérez Zeledón escogió un grupo de jugadores de las categorías élites, para realizar trabajos de cara a ser tomados en cuenta en el primer equipo para el apertura 2026.
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