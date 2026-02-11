Este 14 y 15 de febrero será el 44 Aniversario del Parque La Amistad en Biolley de Buenos Aires

Durante el fin de semana en el salón comunal de Colorado de Biolley en el cantón de Buenos Aires, se llevarán a cabo una serie de actividades con motivo del 44 aniversario del Parque Internacional La Amistad.

Inician el sábado 14 de febrero a las seis de la mañana, con un recorrido de aves por tres rutas.

Luego, a las nueve de la mañana, será el acto protocolario, con la entonación del Himno Nacional de Costa Rica, palabras de bienvenida, presentaciones artísticas y la entrega de reconocimientos, donde se hará un homenaje a Francisco Pancho Quesada.

Luego, a las 10 de la mañana, comienza la feria de emprendedores e iniciativas productivas.

A las 11 de la mañana, habrá juegos ambientales y tradicionales infantiles.

Ya en la tarde, a la una y media, habrá cine infantil y charlas ambientales. A las dos, será el cantón de cumpleaños con queque y piñata.

Y en la noche, una actividad astronómica.

Para el domingo 15 de febrero, después de las nueve de la mañana será el Futbol Copa La Amistad, continúa la feria de emprendedores y los juegos ambientales para niños.

El Parque Internacional La Amistad (PILA) fue creado el 4 de febrero de 1982 mediante el Decreto Ejecutivo # 13324-A en Costa Rica. Es un área protegida binacional compartida con Panamá, establecida para proteger la biodiversidad de la Cordillera de Talamanca, siendo declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983.

Cabe indicar que en el marco de la XXVI Reunión de la UTEB-PILA, realizada en David, Panamá, Mideplan entregó un video estratégico que fortalecerá la visibilidad internacional y la gestión de recursos para el Parque Internacional La Amistad.

Esta herramienta, desarrollada por la Unidad de Comunicación institucional, fue avalada por Costa Rica y Panamá como insumo para la cooperación y la sostenibilidad del área protegida.

Además, se presentó el informe final del proyecto de gestión integrada del recurso hídrico de la Cuenca del Sixaola y se avanzó en la agenda binacional de biodiversidad, consolidando una hoja de ruta conjunta para el periodo 2026-2027 en favor de la protección ambiental y las comunidades fronterizas.