ACLAP reporta un incendio forestal ocurrido en Ujarrás y que fue controlado

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), mediante el Programa Nacional de Manejo Integral del Fuego (PNMIF) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), informa que entre los meses de enero y febrero de 2026, se han atendido un total de 16 incendios forestales en distintas Áreas de Conservación del país.

De estos, el Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP): reporta 1 incendio, con una afectación de 8,02 hectáreas.

De acuerdo con información suministrada por Gravin Villegas, director regional a.i. el incendio fue en el territorio indígena de Ujarrás, el cual se atendió el 27 de enero, se controló ese mismo día y el 28 se liquidó.

Para ello, se contó con la colaboración de funcionarios de la subregión de Buenos Aires y del Parque Internacional de la Amistad.

También colaboraron bomberos forestales voluntarios del territorio indígena de Ujarrás ambos días, haciendo las labores para controlarlo como para liquidarlo.

Se quemaron alrededor de 8 hectáreas, en donde la mayoría era potrero, solamente se quemaron 200 metros cuadrados de bosque, muy cerca de los límites del parque.

Villegas, además, hizo un llamado a la población a no realizar quemas durante estos meses de época seca y si tienen que hacerlas, que hagan las rondas cortafuegos, para evitar que se genere una situación peligrosa.

Las brigadas de bomberos forestales del ACLAP se encuentra en: Ujarrás, Salitre y Cabagra, además de Potrero Grande y Tres Colinas en el cantón de Buenos Aires, San Jerónimo de San Pedro, San Gerardo de Rivas, Herradura Alto Jaular, las cuales se mantienen en alerta temprana y permanente ante cualquier situación que se pueda presentar.