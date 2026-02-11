Unos mil caballistas esperan este sábado en el Tope de la Expo P.Z. 2026

El Comité de Caminos de Caña Blanca de Barú de Pérez Zeledón, está a cargo de la organización del Tope de la Expo P.Z. 2026, actividad que será este sábado 14 de febrero.

La organización está citando a los caballistas a partir de las 12 medio día de la cancha de deportes de Palmares de Daniel Flores y la salida será a las tres de la tarde.

El costo de pre inscripción es de 20 mil colones y pueden participar de muchos premios.

Por medio de un convenio, autorizado por el Concejo Municipal, este Comité estará llevando a cabo la actividad y la intención es recaudar fondos para el proyecto de asfaltado del camino que tiene una longitud de cuatro kilómetros, pero esperan al menos iniciar con 600 metros.

Tv Sur, tendrá transmisión en vivo este sábado con el Tope de la Expo P.Z. 2026