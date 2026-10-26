Estudiante del Liceo UNESCO representa a Costa Rica en juegos deportivos estudiantiles en Guatemala

Así de complacido se mostró Emanuel Hernández Alfaro, estudiante del Liceo Unesco en San Isidro El General, quien forma parte de la delegación costarricense presente en la edición número XII de los Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad Guatemala 2026.

Las justas fueron convocadas por el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader).

En el caso de Emanuel, compite en paraatletismo ( silla de ruedas) en los 100, 200 y 400 metros.

Costa Rica intervendrá en las disciplinas de paratletismo y paranatación, que se desarrollarán del martes al jueves en Quetzaltenango y Mazatenango, respectivamente.

La delegación nacional está conformada por 72 personas entre paratletas y paranadadores de primaria y secundaria, entrenadores, chaperonas, delegados y jefatura de misión.