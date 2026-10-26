Fiscalía aclara su posición en caso de adulta mayor que enfrenta posible desalojo

Una denuncia por presunta estafa y falsedad ideológica mantiene a doña Eida Chinchilla, de 82 años, en una situación de preocupación ante la posibilidad de perder su vivienda en San Isidro de El General.

El caso genera preocupación debido a que la mujer enfrenta una orden de desalojo de la vivienda donde vive.

Según la información suministrada por el abogado, Steven Morales, el inmueble habría sido hipotecado como parte de un préstamo otorgado a una tercera persona.

Ante este escenario, se presentó una solicitud para que se valore la anotación correspondiente sobre la propiedad y la aplicación de una medida cautelar que permita evitar el desalojo mientras se da continuidad a la denuncia interpuesta.

El abogado, explicó aspectos relacionados con la presunta falsedad ideológica y las gestiones planteadas para proteger los intereses de la adulta mayor durante el desarrollo del proceso judicial.

La situación de doña Eida pone de manifiesto la preocupación por su condición de vulnerabilidad y la incertidumbre que enfrenta ante la posibilidad de perder su vivienda, mientras se procura esclarecer los hechos denunciados.

Con respecto a este tema, el fiscal adjunto de Pérez Zeledón, Edgar Ramírez, explicó la posición del Ministerio Público.

El caso continúa sujeto a las actuaciones de las autoridades judiciales, que deberán valorar los elementos presentados y determinar las medidas que correspondan conforme a derecho.