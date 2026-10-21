Municipal Pérez Zeledón buscará cambiar su rumbo en el cierre del Apertura 

Por
Johan Garcia G.
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Los seis partidos que le restan al Municipal Pérez Zeledón en la etapa de clasificación en el apertura 2026, serían una prueba importante para la toma de decisiones en cuanto al plantel a final de año.

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