Las artes literarias y visuales toman protagonismo en la Región Brunca

La Región Brunca cuenta con una diversidad de expresiones culturales y artísticas, con una mayor presencia de las artes literarias y visuales, que representan un 31 % de las áreas identificadas, seguidas de las artes escénicas con un 26 % y las audiovisuales con un 12 %.

Así lo señala el estudio Diagnóstico de las necesidades culturales y artísticas identificadas en la Zona Sur de Costa Rica, elaborado por el Programa Observatorio Regional Brunca de la Universidad.

En este, se analizó la participación de artistas en distintas disciplinas y su distribución por cada cantón.

De acuerdo con los resultados, las artes escénicas tienen presencia en todos los cantones incluidos en el estudio.

Pérez Zeledón destaca con un 68 % de participación en esta disciplina, seguido de Puerto Jiménez con un 21 %.

Ambos territorios registran participación en las cuatro áreas artísticas identificadas.

Por su parte, Coto Brus presenta un 11 % de participación en las artes escénicas, mientras que Buenos Aires alcanza un 7 % y Osa un 4 %.

Las artes visuales también tienen una representación importante en la región. Pérez Zeledón registra un 36 %, seguido de Osa con un 25 %, Puerto Jiménez con un 11 % y Coto Brus con un 4 %.

En Buenos Aires, el diagnóstico no reporta presencia de esta disciplina entre las personas participantes.

En cuanto a las artes literarias y audiovisuales, el documento señala una menor representación en comparación con otras áreas.

Pérez Zeledón registra un 32 % en artes literarias, mientras que Puerto Jiménez destaca en la disciplina audiovisual con un 11 %.

El diagnóstico también advierte que las personas participantes podían seleccionar varias opciones al responder las preguntas, debido a que muchas desarrollan actividades en más de una disciplina artística.

El estudio comenzó en el 2023 comenzó y fue presentado en este 2026.

A partir del análisis realizado con los datos recolectados, se observa que la mayor participación corresponde a personas mayores de 40 años, quienes representan un 53 % del total.

Con este estudio, se tiene mapeado el sector y las necesidades que se pueden trabajar, como la promoción de las actividades. g

Estos resultados permiten conocer parte de la diversidad cultural de la Región Brunca y ofrecen información para identificar oportunidades de fortalecimiento, promoción y desarrollo de las distintas expresiones artísticas en sus cantones.