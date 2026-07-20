200 personas saldrán en romería desde Coto Brus el 24 de julio

Nueve días de caminar y 269 kilómetros. Este será el peregrinar de los romeros que saldrá de San Vito de Coto Brus el próximo viernes 24 de julio.

En este 2026, se cumplirán 40 años de este grupo, caminando hacia los pies de la Negrita.

Ya la Comisión a cargo, tiene todo listo: transporte, alimentación, albergues, asistencia médica, fisioterapia.

Todo esto también, se ha coordinado con el Ministerio de Salud, que ha dado indicaciones con respecto a la cantidad.

De ahí que serán 200 las personas quienes harán esta romería, debido a la capacidad de los albergues.

Para este año, un aspecto importante que se está implementando como parte de la normativa interna, es el pago de una póliza que está incluida dentro del pago de la cuota.

El grupo comienza a caminar el 24 de Julio de San Vito hacia Sabanillas, 16 kilómetros de recorrido aproximadamente.

El 25 de Julio caminarán hasta Paso Real. Son 30 kilómetros aproximadamente.

Para el 26 de Julio, llegarán hasta Santa Marta de Buenos Aires, unos 38 kilómetros y el 27 de Julio hacia La Fortuna de Pérez Zeledón, 30 kilómetros.

Para el 28 de Julio se suman 28 kilómetros, hasta Casa Sinaí.

El 29 de Julio, caminan hacia el km 100, Escuela de Nivel, son 38 km aproximadamente.

El 30 de Julio, el recorrido llega hasta Macho Gaff, sumando 40 km aproximadamente y el 31 de Julio, se camina hasta La Cangreja. El recorrido es de 29 km.

El último día será el primero de agosto hasta la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Son 20 km en total.

En la Comisión de Romería de Coto Brus, fueron claros en explicar la restricción que se tiene.

Así que el próximo 24 de julio, saldrá la romería número 40 desde San Vito de Coto Brus, haciendo esta manifestación de fe hacia la Basílica de los Ángeles.