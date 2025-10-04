Exposición de los 30 años de historia del Estado de la Nación llega a la UNA Pérez Zeledón

Desde este tres de octubre y hasta el siete de noviembre, en la segunda planta del edificio administrativo de la Universidad Nacional, campus Pérez Zeledón, se encuentra la exposición itinerante “Testimonio de una Época: 30 años de historia a partir de las portadas del Programa Estado de la Nación.

La exposición, que ya ha visitado varios puntos clave del país, busca acercar a la ciudadanía a los análisis y aportes que el Estado de la Nación ha realizado durante estas tres décadas para conocer la situación del país desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible.

Para la Universidad Nacional, esta actividad es de gran relevancia.

Si le gusta la historia, puede acercarse a la UNA, sede Pérez Zeledón y recorrer esta exposición.