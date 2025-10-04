Con exposiciones de artes visuales y literarias se cierra el FEA Regional del MEP en Pérez Zeledón

A estos cuatro estudiantes, los encontramos este viernes tres de octubre, en la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes, quienes participaron en artes visuales o literarias.

La actividad tuvo lugar en la dirección regional en San Isidro de El General.

Muchas son las opciones que tienen los estudiantes para participar.

Esta es una muestra de horas de esfuerzo y trabajo por parte de los alumnos y el apoyo de los padres de familia.

Con esta actividad, cerraron la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes.