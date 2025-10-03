Banco Popular realizó taller de finanzas sanas en San Isidro de El General

Por
Johan Garcia G.
-
0
18

Este viernes 3 de octubre se realizó un taller sobre finanzas sanas, una oportunidad en la que participaron varios sectores del cantón y que conocieron los productos que tiene el Banco Popular destinados a personas que emprenden y otros negocios.

