Banco Popular realizó taller de finanzas sanas en San Isidro de El General

Este viernes 3 de octubre se realizó un taller sobre finanzas sanas, una oportunidad en la que participaron varios sectores del cantón y que conocieron los productos que tiene el Banco Popular destinados a personas que emprenden y otros negocios.
