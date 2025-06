Banco Popular facilita nueva entrega de recursos a ahorrantes de Coopeservidores 

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal celebra un nuevo hito en el proceso de recuperación de recursos para los ahorrantes que tenían sumas superiores a los ₡6 millones en Coopeservidores R.L., al confirmarse que se les realizará una nueva entrega de fondos, lo que elevará el nivel de recuperación total a al menos un 63,10% sobre el saldo original de dichos depósitos no garantizados.

La operación ha sido posible gracias a la autorización del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) para destinar al menos ₡53.719 millones adicionales, lo que representa un incremento del 12,42% sobre el saldo original, y se suma al 50,68% ya entregado previamente.

La distribución se realizará a través de las cuentas habilitadas a nombre de cada cliente en el Banco Popular, conforme a los montos definidos por el Comité de Resolución, en un proceso regido por criterios técnicos, seguros y transparentes. Se espera que los depósitos estén disponibles a más tardar el próximo 20 de junio.

Desde 2024, el Banco Popular ha asumido un rol clave en este proceso, al adquirir una parte significativa de la cartera de Coopeservidores y liderar, en coordinación con la Resolución, la estrategia de devolución de inversiones y ahorros a los clientes afectados. A la fecha, esta operación financiera supera los ₡451 mil millones, beneficiando a unos 170 mil clientes en todo el país.

Todo este proceso ha sido ejecutado bajo estrictos estándares de transparencia, eficiencia y responsabilidad técnica, lo que ha sido reconocido incluso por agencias internacionales como Fitch Ratings, que calificó esta operación como un “movimiento estratégico” que permitió al Banco Popular ampliar su presencia en el mercado financiero nacional.

En línea con su vocación de servicio y compromiso público, el Banco también recuerda que tiene habilitados diversos canales de atención exclusivos para clientes provenientes de Coopeservidores:

92 oficinas comerciales en todo el país

Banca Fácil al número 2202-2020

Sitio web oficial: www.bancopopular.fi.cr

Telegram: @BPDCBPBOT

Facebook (Messenger): Banco Popular Costa Rica

El Banco hace un llamado a mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude, recordando a la población que no debe compartir datos personales, contraseñas ni información sensible por canales no oficiales o no seguros.

El Banco Popular reafirma su compromiso permanente de actuar con responsabilidad, eficiencia y excelencia técnica, priorizando siempre el bienestar colectivo, la protección del ahorro popular y el fortalecimiento del sistema financiero nacional.