Más de 4 mil visitantes tuvo Fudebiol en el 2025 y cambio en directiva, fueron temas en asamblea

Con la participación de 33 personas, se llevó a cabo la asamblea general número 40 de la Fundación del Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Zeledón.

Dentro de los proyectos que destacaron, se encuentran los trabajos en el albergue, recepción de estudiantes Noruegos, mejoras en los senderos, Feria del Agua y nuevo sitio web.

Además, destacaron los 4 mil visitantes que se tuvieron durante el 2025.

Ahora, la junta directiva la conforman: Luis Fallas Calderón como presidente, Alejandro Acevedo en el puesto de vicepresidente, Guadalupe Picado Arguedas como secretaria, Gilberth Fallas Hidalgo de tesorero, y José Luis Díaz Naranjo, como vocal.

La Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas (FUDEBIOL) nació el 13 de mayo de 1989, impulsada por la preocupación de un grupo de vecinos de la comunidad de Quebradas de Pérez Zeledón ante la pérdida acelerada de los bosques y el deterioro de las fuentes de agua que abastecen a la ciudad de San Isidro de El General.