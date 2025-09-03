Colocaron la primera piedra para una nueva sede de la Cruz Roja en Ciudad Cortés 

La Cruz Roja Costarricense llevó a cabo el acto de colocación de la primera piedra para la construcción del nuevo Comité Auxiliar en Ciudad Cortés.

Este es un esfuerzo y compromiso de todas las instituciones y personas que hicieron posible el inicio de esta importante obra, que fortalecerá la presencia y capacidad de respuesta en la región.

En la actividad participaron representantes de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), la Municipalidad de Osa, el Liceo Pacífico Sur y cruzrojistas de la región de la Zona Sur.