Comité de Deportes destaca avance de Pérez Zeledón en juegos nacionales

Un ascenso de 25 puestos en el medallero general, durante la última edición de los Juegos Deportivos Nacionales destacó en el informe presentado por el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Zeledón realizado esta semana ante el Concejo Municipal.
Un ascenso de 25 puestos en el medallero general, durante la última edición de los Juegos Deportivos Nacionales destacó en el informe presentado por el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Zeledón realizado esta semana ante el Concejo Municipal.
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