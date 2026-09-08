Gloriana Gamboa conquistó la PZ Back Yard y se prepara para un reto mayor en 2027 

Por
Johan Garcia G.
-
0
25

En enero de 2027 se va realizar una nueva edición de la competencia PZ Back Yard, este año Gloriana Gamboa fue la ganadora en femenino, ella describió a Tv Sur Deportes lo que significó participar en una prueba de ese calibre.

Artículos relacionadosMás del autor