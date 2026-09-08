Gloriana Gamboa conquistó la PZ Back Yard y se prepara para un reto mayor en 2027 

En enero de 2027 se va realizar una nueva edición de la competencia PZ Back Yard, este año Gloriana Gamboa fue la ganadora en femenino, ella describió a Tv Sur Deportes lo que significó participar en una prueba de ese calibre.
En enero de 2027 se va realizar una nueva edición de la competencia PZ Back Yard, este año Gloriana Gamboa fue la ganadora en femenino, ella describió a Tv Sur Deportes lo que significó participar en una prueba de ese calibre.
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