Se viene el torneo de tenis independencia, se esperan grandes jornadas 

Por
Johan Garcia G.
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El próximo 11 de setiembre se va realizar la edición 2026 del torneo de Tenis Independencia, este deporte viene creciendo y con jugadores muy jóvenes que ingresan a la cancha a mostrar su talento.

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