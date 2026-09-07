Se viene el torneo de tenis independencia, se esperan grandes jornadas 

El próximo 11 de setiembre se va realizar la edición 2026 del torneo de Tenis Independencia, este deporte viene creciendo y con jugadores muy jóvenes que ingresan a la cancha a mostrar su talento.
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