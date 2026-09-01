Entrenador de ciclismo destaca la realización del gran fondo Nueva York en Pérez Zeledón 

Con una larga trayectoria en ciclismo, el entrenador Minor Chinchilla destacó lo histórico que será para Pérez Zeledón tener el gran fondo Nueva York el próximo 11 de octubre de 2026.
Con una larga trayectoria en ciclismo, el entrenador Minor Chinchilla destacó lo histórico que será para Pérez Zeledón tener el gran fondo Nueva York el próximo 11 de octubre de 2026.
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